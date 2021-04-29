Циклон с Балтики донес дождь со снегом до южных границ Коми

Фото: Сергей Анисимов

Обширный циклон с берегов Балтики основательно испортил погоду в Коми. Ночные заморозки и дождь со снегом синоптики обещают уже по всей республике.

На территории Коми 29 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, днем небольшие осадки (снег и дождь). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...+2, днем +2...+7.

На крайнем северо-востоке ночью без существенных осадков, днем – снег. Ветер переменный, 1-5 м/с. Температура ночью -5...-10, днем 0...-5°С.

В Сыктывкаре 29 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +4...+6°С, сообщает Коми ЦГМС.

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