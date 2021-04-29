Впервые в Сыктывкаре: салют с баржи и оркестр у домов ветеранов

Фото: архив КП

О запланированных мероприятиях Дня Победы в столице Коми рассказал начальник управления культуры мэрии города Владимир Юрковский.

С 9:00 до 9:45 планируется торжественное возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечная слава» и памятнику «Скорбящий воин». Также в течение дня пройдет возложение цветов еще к 10 памятникам на территории муниципалитета.

С 11:00 до 15:00 на Стефановской площади при содействии ДОСААФ, МЧС Республики Коми, Росгвардии и УФСИН развернется выставка техники. Также традиционно будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

На площадке в сквере за памятником В.И. Ленину пройдет акция «Узнай судьбу фронтовика». Сыктывкарцы и гости столицы с помощью сотрудников библиотек посредством интернета смогут получить информацию о судьбе воевавших родственников.

В концертном зале «Сыктывкар» состоится бесплатный показ военных фильмом. В 11:00 начнется кинофильм «В бой идут одни старики», в 13:00 – «А зори здесь тихие» и в 15:00 – «Судьба человека».

С 11:00 до 17:00 сыктывкарцы смогут посетить выставочный проект художников Республики Коми, посвященный Дню Победы, в городской картинной галерее «Пейзажи Севера» по адресу: ул. Коммунистическая, 34.

Кроме того, возле торгового центра «Детский мир», на улице Кирова и в парке им. С.М.Кирова с 10:00 до 18:00 будет организована стилизованная торговая ярмарка.

В 19:00 жители Сыктывкара почтят память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

«После минуты молчания все жители Сыктывкара приглашаются на балкон или к окну, чтобы вместе с соседями и жителями соседних домов присоединиться к общегородскому флэшмобу и коллективно исполнить песню «День Победы». Эта же песня будет транслироваться с уличных громкоговорителей», – пояснил В. Юрковский.

Завершит празднование Дня Победы в 22:00 салют в парке им. С.М. Кирова. Впервые в Сыктывкаре его запустят с баржи на реке Сысола.

Новацией этого года станет поздравление ветеранов у их домов с участием оркестра военной части № 5134 и мэра Сыктывкара.

В аналогичном формате пройдут мероприятия в Эжвинском районе и поселках городского типа Краснозатонский, Верхняя Максаковка и Седкыркещ.

Также 9 мая состоится ряд онлайн мероприятий. Сыктывкарцы присоединятся к участию во Всероссийских акциях «Бессмертный полк – онлайн» и «Георгиевская ленточка».

Во всех учреждениях культуры в соцсетях пройдут праздничные концертные программы, виртуальные экскурсии, конкурсы, уроки и мастер-классы по изготовлению украшений из георгиевских ленточек и открыток и многое другое, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

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