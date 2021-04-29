В Щельябоже завершено строительство детского сада

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Новый детский сад для усинского села Щельябож – острая необходимость. Целые поколения щельябожцев воспитывались в действующем детском саду, построенном еще в 60-х годах прошлого века. Позже к нему сделали пристройку, собранную из бывшего барака. Ни водопровода с канализацией, ни спортивного и музыкального залов – а между тем, сейчас этот садик посещают 34 ребенка.

Напомним, строительство нового, современного здания детского сада в Щельябоже на бюджетные средства началось по итогам проведенных муниципалитетом торгов в 2016 году. Однако при выполнении муниципального контракта возникли серьезные проблемы с подрядчиком. Строительство не было завершено. Объект мог превратиться в долгострой.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

С 2018 года к реализации проекта подключилась компания «ЛУКОЙЛ», выделившая на завершение строительства детского сада в общей сложности 127,5 млн рублей. Финансирование проводилось в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и компанией.

В настоящее время строительные работы в здании выполнены на 100%. В новом детском саду три группы, которые разделены на игровые и спальные зоны, есть универсальный зал для занятий спортом и музыкой. Сад оснащен современной мебелью и оборудованием.

Большая работа проведена по благоустройству прилегающей территории – произведена отсыпка, уложена брусчатка, установлены яркие и современные игровые площадки. Они оборудованы качелями, качалками, теневыми навесами, песочницами, отвечающими всем современным требованиям и стандартам.

Фото: пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Особое внимание при строительстве детского сада уделено созданию безопасных условий пребывания детей и взрослых: по периметру здания установлены камеры видеонаблюдения, в здании есть противопожарная сигнализация и пандус.

Ввод объекта в эксплуатацию состоится после завершения процедур, связанных с лицензированием и оформлением пакета разрешительной документации.

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