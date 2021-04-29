В Коми число погибших от коронавируса достигло 898 человек

Озвучены свежие данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми по состоянию на 11:00 29 апреля подтверждено 43 227 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки число носителей коронавируса увеличилось на 35 человек.

Увеличилось также и число умерших. К настоящему моменту оно составляет 898 человек. За последние 24 часа зарегистрировали еще два погибших.

Выздоровели 41 997 человек, 34 – за последние сутки.

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