Синоптики уверяют: весна в Коми еще впереди

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В Коми апрель является весенним месяцем только для южных и центральных районов, уверяют синоптики. Здесь происходит переход средней суточной температуры воздуха через 0С в сторону положительных значений. К северу до конца месяца еще сохраняются отрицательные значения среднесуточной температуры.

Кстати, в среднестатистическом апреле средняя температура воздуха составляет +2...-0,5С в южных районах и -2...-9С в северных.

Последний день апреля только подтверждает расчеты синоптиков.

На территории Коми 30 апреля будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, ночью местами. Ветер западной четверти 7-12 м/с. Температура ночью -2...-7, при прояснении до -12, днем +5...+10, в Воркутинском районе -1...-6°С.

В Сыктывкаре 30 апреля будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Температура ночью -2...-4, днем +8...+10°С, сообщает Коми ЦГМС.

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