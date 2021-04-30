Спецпоезд повторно объедет Коми для вакцинации жителей от ковида

Уже 427 человек привиты первым компонентом вакцины в вагоне.

Спецпоезд с вагоном для иммунизации от коронавируса повторно объедет регион для охвата почти полутысячи жителей вторым компонентом вакцины.

В первый раз специальный поезд курсировал по региону в течение апреля. Жители населённых пунктов (427 человек) привиты первым компонентом вакцины в вагоне, где созданы все условия для работы медицинских бригад., сообщает пресс-служба Минздрава РК.

«Спустя две недели в соответствии с правилами процедуры гражданам следует сделать повторную прививку - вторым компонентом вакцины. Поэтому мы сформировали график вторичного движения спецпоезда», - отметил и.о министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

Четвёртого мая с 11.00 до 19.00 он будет работать на станции Ираель, пятого мая с 08.00 до 13.00 - на станции Каджером и с 14.00 до 19.30 того же числа - на станции Кожва.

Шестого мая поезд приедет в Заполярье, где с 08.00 до 15.00 вакцинация будет производиться на станции Сивая Маска, а через сутки - седьмого мая - с 08.00 до 19.00 вторым компонентом вакцины будут охвачены жители на станции Елецкая.

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