В Коми выявлено 27 заболевших коронавирусом в сутки

Выздоровели 22 человека. Фото: из архива "КП"

На 11 часов 4 мая в Коми подтвердили 43 380 случая коронавирусной инфекции. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

Суточный прирост заболевших составил 27 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 22 человека. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 134 человека.

В минувшие сутки летальных исходов не зафиксировано. Общее количество погибших в республике - 901 человек.

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