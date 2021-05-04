В Коми выявлено 27 заболевших коронавирусом в сутки

Выздоровели 22 человека.
Фото: из архива "КП"
На 11 часов 4 мая в Коми подтвердили 43 380 случая коронавирусной инфекции. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.
Суточный прирост заболевших составил 27 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 22 человека. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 134 человека.
В минувшие сутки летальных исходов не зафиксировано. Общее количество погибших в республике - 901 человек.
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