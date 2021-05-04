Воркутинку, на которую уронили металлическую дверь, проконсультировал главный нейрохирург Коми

Фото: архив "КП"

Пострадавшую от падения металлической двери воркутинку проконсультировал главный нейрохирург Коми. Инцидент произошел 1 мая.

В тот день у дома № 6 по улице Народной в воркутинском поселке Северный работники местной коммунальной службы разбирали пустующие квартиры, выбрасывая мусор на улицу. В это же время 35-летняя Юлия Сухоплюева вышла на улицу вместе с восьмилетним ребенком. На женщину с третьего этажа упала металлическая дверь.

Пострадавшую госпитализировали. Родные переживают, что ей нужна помощь нейрохирурга, которого в Воркуте нет. Просьбу о помощи они разместили на странице главы Коми в социальной сети «ВКонтакте».

Спустя несколько часов там появился ответ от официального сообщества Республики Коми.

– Пострадавшая находится на лечении в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи, состояние стабильное, проконсультирована главным нейрохирургом Республики Коми. В настоящее время в нейрохирургической помощи не нуждается, после стабилизации будет направлена из Воркуты для оказания помощи по профилю челюстно-лицевой хирургии, – говорится в сообщении.

Уточняется, что медикам еще предстоит решить, в какое именно медицинское учреждение лучше направить воркутинку. О пациенте проинформирован глава Коми Владимир Уйба, ему доложено о состоянии пострадавшей.

В МВД по Коми сообщили, что рабочие выбросили дверь, не убедившись, что внизу кто-то есть. Личности двоих подозреваемых установлены. В содеянном они признаются. Как передает БНК, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми в пользу пострадавшего работника взыскали 500 тысяч

Мужчина упал с лестницы и получил черепно-мозговую травму (подробнее)