В Сыктывкаре кондуктора, до слез обидевшего в автобусе подростка, уволили

"Нищебродов пора уже фоткать": ошарашила ребёнка перед всем автобусом кондуктор. Фото: из архива героя публикации

Помните историю, когда в прошлом месяце 14-летняя девочка подверглась в городском автотранспорте хамству и грубости со стороны кондуктора? Тогда сотрудник автобуса №44 громко и вслух оскорбила ребёнка перед всеми пассажирами автобуса, девочка в итоге вернулась домой вся в слезах. У этой истории появилось достойное продолжение!

На остановке ищи!

Напомним, 14-летняя Карина зашла в автобус на остановке «Бассейн Орбита». Автобус пришёл сразу же. Девочка уже в машине принялась искать свой проездной. Это вызвало негодование кондуктора автобуса.

Ребёнку всеми силами пришлось оправдываться, что она просто не успела, так как автобус только-только подъехал. В ответ Карина услышала резкое и обидное: «Нищебродов пора уже фоткать»!

На этом драма не закончилась, на остановке женщина вышла покурить, но когда вернулась, толкнула девочку и что-то выговаривать водителю. Карина, не найдя свой проездной, оплатила проезд деньгами. В итоге домой ребёнок вернулся весь в слезах и в стрессовом состоянии.

Что было дальше!

Мама девочки направила обращение в мэрию Сыктывкара, и ей пришел ответ.

- Нам искренне жаль, что ваша дочь попала в такую ситуацию. «Товариществом ИП» проведена служебная проверка, по результатам которой кондуктор была уволена из-за неоднократных нарушений требований должностной инструкции, - сообщили в администрации МО ГО «Сыктывкар».

Также добавили, что с кондукторским составом «Товарищества ИП» был проведен дополнительный инструктаж по правилам перевозки пассажиров и багажа, а также проведена беседа по соблюдению общепринятых норм поведения.

Ждём замечаний и предложений

- Каждый наш автобус оснащён камерами видеонаблюдения. Каждый сигнал, который нам передают пассажиры или сотрудники компании, мы обязательно проверяем, организуем служебную проверку, просматриваем камеры. Сигнал можно передавать по номеру телефона: 42-02-42, - сообщили в компании.

Также в Товариществе перевозчиков пояснили, что они заинтересованы в улучшении качества обслуживания, поэтому они внимательно относятся к жалобам и замечаниям. Чтобы проще было разобраться в сути претензии и определить виновных, требуется записать дату и время, когда пассажир столкнулся с проблемой, а также регистрационный номер автобуса, в котором произошло неприятное происшествие.

Безбилетники в законе!

Кстати, Госдума РФ приняла закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет без билета, которые едут без сопровождения взрослых. Закон вступил в силу с 7 марта.

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