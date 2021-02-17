Безбилетники в законе: жителей Коми до 16 запрещено высаживать из автобусов

Новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей без билета.

Речь идет о поправках в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, которыми, в частности, запрещается принудительная высадка из общественного транспорта детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста, которые едут без сопровождения взрослых.

«Мы считаем, оставлять ребенка из за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», — сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

При этом важно, что новые нормы не будут действовать в случае безбилетного проезда взрослых вместе с детьми — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке, сообщают на сайте Госдумы РФ.

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