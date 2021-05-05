Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье5 мая 2021 11:20

В Коми за сутки от коронавируса скончались два человека

Выздоровели 23 пациента
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Общее количество погибших в республике - 903 человека.

Общее количество погибших в республике - 903 человека.

Фото: из архива "КП"

На 11 часов 5 мая в Коми подтвердили 43 406 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

Суточный прирост заболевших составил 26 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 23 человека. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 157 человек.

В минувшие сутки в регионе зафиксировано 2 летальных исхода. Общее количество погибших в республике - 903 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19ИнтересноеКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости