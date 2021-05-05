В Коми ветераны ВОВ могут воспользоваться бесплатной услугой такси

Количество бесплатных поездок в «Такси для ветеранов» ограничено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сыктывкаре, Ухте и Усинске ветераны Великой Отечественной войны могут воспользоваться бесплатной услугой «Такси для ветеранов», сообщает минтруда региона.

Кому положено

Проект стартует накануне Дня Победы – 8 мая. Услуга «Такси для ветеранов» предусматривает возможность бесплатных поездок на такси сервиса «Яндекс.Go» для участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов участников и инвалидов Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.

Роль операторов услуги будут выполнять центры социальной защиты населения.

В праздничные дни 8 и 9 мая «Такси для ветеранов» будет работать с 8 утра до 17 вечера, в дальнейшем, начиная с 11 мая, воспользоваться услугой ветераны смогут в рабочие дни - с понедельника по пятницу - с 8 утра до 17 вечера.

Куда звонить

Чтобы воспользоваться услугой «Такси для ветеранов» нужно позвонить по телефонам:

- в Сыктывкаре: +79087150811;

- в Эжвинском районе Сыктывкара: +79042096154;

- в Ухте: +79048688914;

- в Усинске: +79125506899.

Сколько поездок

Количество бесплатных поездок в «Такси для ветеранов» ограничено: 1000 рублей в месяц на каждого получателя услуги. Если это поездки на небольшие расстояния с простым маршрутом – от одного адреса к другому – то таких поездок может быть от шести до восьми или даже больше.

Если же маршрут продолжительный и со многими остановками, то расчетная сумма услуги будет израсходована достаточно быстро. В этом случае снова воспользоваться «Такси для ветеранов» можно будет в следующем месяце.

Услуга не предусматривает накопления. Если после поездок в конце месяца останется неизрасходованной какая-то часть расчетной суммы, то этот остаток на следующий месяц не переносится. В следующем месяце расчетной суммой услуги снова будет тысяча рублей.

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