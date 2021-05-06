Минприроды разъяснило правила сбора грибов и ягод частным лицам Коми

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Минприроды России разъяснило правила сбора грибов и ягод частным лицам Коми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов. Речь, в том числе, идет о грибах и березового сока. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов.

– Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! – подчеркнули в Минприроды.

В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России.

Что касается предпринимательской деятельности в лесах, то есть сбор и заготовка ресурсов для продажи индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, то изданы правила, вступившие в силу 1 января 2020 года. Они регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя.

В Минприроды также опровергли информацию, согласно которой от частных лиц могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам.

– Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! Публикации в ряде СМИ, которые публикуют данную информацию, искажены и не соответствуют действительности, – говорится в сообщении.

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