«Водитель резко дернул руль и не смог вырулить»: причиной ДТП с автобусом в Сыктывкаре стала выскочившая на дорогу собака

Известно состояние пассажиров. Фото: Рома Крот.

Появились новые подробности ДТП, которое произошло сегодня утром в Сыктывкаре. Оказывается, причиной того, что автобус врезался в дом, стала... выскочившая собака.

Напомним, происшествие случилось сегодня около 8:40 на ул.Кутузова. Маршрутный автобус ПАЗ съехал с дороги и врезался в дом справа по ходу движения транспорта.

Ранее мы сообщали, что причиной ДТП стал приступ у водителя автобуса. Чуть позже выяснились новые подробности происшествия.

Как пояснила "Комиинформу" представитель товарищества перевозчиков Сыктывкара Татьяна Королева, во время движения автобуса на проезжую часть выскочила собака, а водитель принял решение повернуть вправо, чтобы уйти от удара.

"Водитель резко дернул руль вправо и не смог вырулить. В это время в автобусе находились четыре человека, никто не пострадал. Все от медицинской помощи отказались", - прокомментировала инцидент Т.Королева.

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