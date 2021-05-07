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Здоровье7 мая 2021 11:15

В Коми от коронавируса с начала пандемии выздоровели 42 200 человек

Свежие данные о COVID-19 в Коми на 7 мая 2021
Источник:kp.ru
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А мы и не болели! Дома сидели да маски надевали!

А мы и не болели! Дома сидели да маски надевали!

Фото: Екатерина САВЕНКО

На 11 часов 7 мая в Коми подтвердили 43 459 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

Суточный прирост заболевших составил 27 пациентов. С выздоровлением за это же время было выписано 21 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 200 человек.

В минувшие сутки в регионе зафиксировано 2 летальных исхода. Общее количество погибших в республике - 906 человек.

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