От коронавируса в Коми скончалось уже 910 человек

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На 8 мая в Коми подтвердили 43 484 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки число заболевших выросло на 25 пациентов. В регионе зафиксировано 4 летальных исхода. Общее количество погибших в республике - 910 человек.

В минувшие сутки с выздоровлением было выписано 23 человека. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 223 человека.

Берегите себя! Это в Коми пандемия идет на спад. А во всем мире за последние две недели было зарегистрировано больше случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии, напомнила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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