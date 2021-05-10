Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 мая 2021 11:00

Четыре новые смерти от коронавируса зафиксированы в Коми

За сутки число заболевших выросло на 24 пациента
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На 10 мая в Коми подтвердили 43 532 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки число заболевших выросло на 24 пациента. В регионе зафиксировано 4 летальных исхода. Общее количество погибших в республике - 918 человек.

В минувшие сутки с выздоровлением был выписан 21 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 264 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2021: последние новости