Четыре новые смерти от коронавируса зафиксированы в Коми

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На 10 мая в Коми подтвердили 43 532 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки число заболевших выросло на 24 пациента. В регионе зафиксировано 4 летальных исхода. Общее количество погибших в республике - 918 человек.

В минувшие сутки с выздоровлением был выписан 21 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 264 человек.

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