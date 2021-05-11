В Коми срочно усилят меры безопасности во всех школах после теракта в Казани

Безопасность учащихся и педагогов Коми – это наиважнейший приоритет, министр образования. Фото: из архива "КП"

Министр науки, образования и молодежной политики Коми Наталья Якимова выразила соболезнования по поводу страшной трагедии, произошедшей сегодня в Казани. Напомним, в столице Татарстана произошел теракт в одной из городских школ. Двое молодых людей ворвались с оружием в 175-ую школу и открыли огонь. В результате стрельбы были убиты семь детей и одна учительница.

– Страшная новость пришла из Казани. Совершено вооруженное нападение на школу, есть погибшие и раненые. Жуткая трагедия унесла жизни детей и учителей. Никакими словами невозможно описать то, что случилось… Никогда и нигде такие события не должны происходить! – говорится в сообщении министра.

Руководителем ведомства сразу же были даны дополнительные поручения по усилению мер безопасности во всех образовательных организациях Республики Коми: детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования.

– Безопасность учащихся и педагогов – это наиважнейший приоритет, и обеспечивать ее необходимо постоянно. Важно проявлять бдительность и внимание ко всему происходящему. Выражаю глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибших. Республика Коми разделяет вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты... – скорбит Наталья Якимова.

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