В Казани 19-летний террорист убил 7 детей и учительницу

7 детей и одна учительница погибли при стрельбе в школе в Казани Фото: Архив "КП"

В столице Татарстана произошел теракт в одной из городских школ. Двое молодых людей ворвались с оружием в 175-ую школу и открыли огонь. В результате стрельбы были убиты семь детей и одна учительница.

На данный момент установлена личность одного из нападавших. Это 19-летний Ильназ Галявиев, бывший выпускник школы. Он был задержан ранее властями. Его сообщник был ликвидирован.

Министр науки, образования и молодежной политики Коми Наталья Якимова выразила соболезнования по поводу ужасной трагедии.

– Страшная новость пришла из Казани. Совершено вооруженное нападение на школу, есть погибшие и раненые. Жуткая трагедия унесла жизни детей и учителей. Никакими словами невозможно описать то, что случилось… Никогда и нигде такие события не должны происходить! – сообщает министр.

Руководителем ведомства сразу же были даны дополнительные поручения по усилению мер безопасности во всех образовательных организациях Республики Коми: детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах, учреждениях дополнительного образования.

– Выражаю глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибших. Республика Коми разделяет вашу скорбь и горечь невосполнимой утраты... – скорбит министр.

Кстати, сейчас во многих регионах России усиливают меры безопасности в школах и детских садах.

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