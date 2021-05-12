Директор предприятия в Коми заплатил за игнорирование правил антиковида

Фото: архив КП

За нарушение санитарных правил генеральному директору одного из предприятий города Емвы назначен административный штраф в размере 30 000 рублей.

Правонарушение выразилось в том, что на предприятии не был организован ежедневный «входной фильтр» перед началом рабочей смены с проведением бесконтактного измерения температуры тела всех работников.

Не было организовано соблюдение правил личной гигиены работниками организации. Работники не обеспечивались на весь рабочий день одноразовыми масками, дезинфицирующими салфетками или кожными антисептиками для обработки рук, перчатками.

Кроме того, на предприятии не обеспечивалось проведение профилактической дезинфекции с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха.

До вынесения судом постановления о назначении штрафа генеральный директор устранил допущенные нарушения, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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