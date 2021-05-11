Экс-мэру Сыктывкара окончательно отказано в условно-досрочном освобождении

Архангельский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Фото: Алиса КОЗЛОВА

Бывший мэр Сыктывкара Роман Зенищев окончательно потерял надежду на условно-досрочное освобождение. Суд отказал его защитникам в удовлетворении ходатайства, сообщает БНК.

Уточняется, что в апреле этого года Плесецкий районный суд Архангельской области посчитал, что формальное право на условно-досрочное освобождение у осужденного возникает после 1 мая 2022 года и отказал в принятии ходатайства. На это решение адвокатом Михаилом Бабковым, действующим от имени Зенищева, была подана апелляционная жалоба. Архангельский областной суд оставил решение без изменения, жалобу отклонил.

Ранее суд отказал Зенищеву в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.

Напомним, бывший градоначальник был признан виновным в получении взятки в сумме 3,7 млн рублей и получении материальной выгоды на сумму около 10 млн рублей.

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