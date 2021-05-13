На юге Коми установилась настоящая летняя жара

Фото: Алекс Логинов

В Коми пришло настоящее лето. Синоптики его обещали, но немного позже – в третьей декаде мая. Но циклоны с юга принесли жару гораздо раньше. Они же разогнали облака.

В Сыктывкаре 13 мая будет малооблачно и без осадков. Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +27...+29°С.

В Ухте, Объячево, Вуктыле, Троицко-Печорске, Усть-Цильме также обещают температуру днем от 23 до 29 градусов тепла без дождей.

На остальной территории Коми 13 мая еще царит северная весна. Переменная облачность. В отдельных северных районах временами небольшой дождь, ночью со снегом. Ночью и утром местами туман.

Ветер на севере ночью северной четверти 6-11 м/с, на крайнем северо-востоке местами порывами 15-17 м/с, днем с переходом на юго-западный и южный,5-10 м/с. Температура ночью +3...+8, в отдельных северных районах до -2, днем на крайнем северо-востоке +6...+11°С, сообщает Коми ЦГМС.

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