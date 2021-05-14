Майские грозы и летнее тепло царят в Коми

Фото: Сергей Фомин

На территории Коми 14 мая будет переменная облачность. Ночью местами ожидается небольшой дождь, туман; днем – кратковременные дожди, местами гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, при грозе – порывами 15-18 м/с.

Температура ночью +10...+15, днем +23...+28, в северных районах местами: ночью +1...+6, днем +15...+20°С; на крайнем северо-востоке: ночью 0...+5, днем +5...+10°С.

В Сыктывкаре 14 мая ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, гроза днем. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +25...+27°С, сообщает Коми ЦГМС.

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