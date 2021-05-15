В Коми зафиксировано 3 смерти от коронавируса

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На 15 мая в Коми подтвердили 43 657 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Данные озвучили на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки число заболевших выросло на 27 пациентов. В регионе зафиксировано 3 летальных исхода. Общее количество погибших в республике - 928 человек.

В минувшие сутки с выздоровлением был выписан 1 человек. Всего с момента начала пандемии в регионе вылечились 42 347 человек.

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