От «Москвича» 49-го до патефона 57-го: школьник из Ухты собрал ретроколлекцию радиотехники

В фойе выставлено 15 экспонатов середины XX века: радиоприёмники, радиолы и электрограмофоны. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

В ухтинской школе №10 открылась необычная выставка. В фойе выставлено 15 экспонатов середины XX века: радиоприёмники, радиолы и электрограмофоны. Собрал эту коллекцию школьник, ученик 9 «А» Андрей Гладышев.

Серьёзное увлечение

Увлечение Андрея раритетными объектами началось с того, что семье подарили старые пластинки. Но вот слушать их в современном доме оказалось не на чем. Семья подала объявление в интернете, на него то и отозвался местный житель.

Всего у Андрея порядка 50-ти экспонатов, в том числе телевизоры и катушечные магнитофоны. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

– На сайте мы нашли радиолу, которая подходила для нас. Забрали её. Хозяин оказался бывшим коллекционером, который раньше увлекался старой электроникой. После встречи он мне написал, что может отдать свою коллекцию. Мужчина собирался переезжать, и ему некуда было ее деть, – делится подросток.

Помимо приобретения старой аппаратуры, Андрей Гладышев восстанавливает и реставрирует всю технику сам. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

После юноша стал давать и другие объявления, чтобы пополнить своё собрание. Кто-то передавал старую технику за «спасибо». За некоторые особо ценные экспонаты юноша платил. Самую высокую цену, 3 тысячи рублей, назвал бывший хозяин электрограмофона «Ласточка» (тип ЭГ-2). Ламповый патефон 1957 года выпуска достался Андрею вместе с родными документами, что, по словам юного коллекционера, редкость. А самым старым экспонатом коллекции стал радиоприемник 1949 года «Москвич».

Своими руками

Помимо приобретения старой аппаратуры, Андрей Гладышев восстанавливает и реставрирует всю технику сам. Где-то нужно поменять лампы, где-то восстановить внешний вид – подобрать ручки, натянуть новую радиоткань. Самым сложным оказалось восстановление задних крышек – на советской технике они все сделаны из плотного картона, который сильно портится от времени.

Колоритный шипящий звук наполняет фойе современной школы, к нему, на минуту оторвавшись от экрана смартфона и тик-ток-роликов, с удивлёнными глазами прислушиваются ученики младших классов. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

Несмотря на сложности, все приёмники и радиолы к выставке подготовлены в идеальном состоянии – как внешнем, так и техническом. Что и демонстрирует подросток, включая в проигрывателе одну из старых пластинок…

Колоритный шипящий звук наполняет фойе современной школы, к нему, на минуту оторвавшись от экрана смартфона и тик-ток-роликов, с удивлёнными глазами прислушиваются ученики младших классов. Для ребят, которые учатся в этой школе, Андрей сам лично проводит экскурсии. Его начинание поддерживает классный руководитель Светлана Сухопарова.

Кто-то передавал старую технику за «спасибо». За некоторые особо ценные экспонаты юноша платил. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

– На базе нашей школы открывается айти-класс для будущих инженеров. Но у большинства школьников теперь есть одна проблема – они хорошо знают теорию, но плохо владеют практикой. Есть специальные мастерские, где всю технику ремонтируют, они этого не касаются. А Андрей сам занимается ремонтом раритетной техники и в ней разбирается. Тем более тут есть приёмники с интересной историей – например, передававшие о полёте Юрия Гагарина в космос. С этой коллекцией особенно интересно познакомиться ученикам младших классов, они такую технику никогда не видели, – рассказывает педагог Андрея.

Собрал эту коллекцию школьник, ученик 9 «А» Андрей Гладышев. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

На самом деле в школе показана лишь небольшая часть ценной и такой необычной для современного подростка коллекции – всего у Андрея порядка 50-ти экспонатов, в том числе телевизоры и катушечные магнитофоны. На вопрос об общей стоимости всей техники молодой человек пожимает плечами – никогда не считал. Ценность не в этом.

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