Жительницу Коми уволили за отказ работать в ковидном обсерваторе

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Прокуратура Республики Коми защитила права незаконно уволенной сотрудницы государственного учреждения, которая отказалась работать в обсерваторе во время пандемии.

Жительница Сыктывкара занимала должность начальника хозяйственного отдела одного из республиканских социально-реабилитационных центров. В сентябре 2020 года на его базе был открыт обсерватор.

Женщина направила работодателю извещение о том, что в связи с размещением на базе центра обсерватора она отказывается от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором и непосредственно угрожающей ее жизни и здоровью, и прекращает работу с 26 сентября 2020 года.

Спустя несколько дней, 30 сентября, она направила руководителю учреждения аналогичное уведомление и попросила уведомить ее о том, когда будет прекращена работа обсерватора.

Работодатель счел отсутствие женщины на рабочем месте и ее нахождение на самоизоляции нарушением трудовых обязанностей и уволил за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин.

Сыктывкарка обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, однако при рассмотрении дела в первой инстанции в удовлетворении ее требований было отказано.

Принимавший участие в рассмотрении дела прокурор не согласился с решением и оспорил его в суд вышестоящей инстанции. Верховный суд Республики Коми рассмотрел и удовлетворил апелляционное представление региональной прокуратуры на решение Сыктывкарского городского суда по иску работницы о восстановлении на работе.

В апелляционном представлении прокурор указал, что ни работодатель, ни суд не учли, что в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной готовности» гражданам с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется с 08.09.2020 по 11.11.2020 включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания). Также не было принято во внимание, что уволенная женщина страдает рядом хронических заболеваний, в числе которых заболевания органов дыхания, и размещение на базе центра обсерватора ставило под угрозу ее жизнь и здоровье.

По мнению прокурора, указанные обстоятельства свидетельствовали об уважительности причин отсутствия работницы центра на рабочем месте и не позволяли работодателю принять решение о ее увольнении.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Коми согласилась с правовой позицией прокуратуры, приняв решение о восстановлении истицы в занимаемой должности, взыскании компенсации за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, связанного с незаконным увольнением. Решение вступило в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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