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Здоровье21 мая 2021 11:15

В Коми ещё три десятка человек заразились коронавирусом

Общее количество заболевших приближается к 44 тысячам пациентов
Источник:kp.ru
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Обнародована свежая статистика по коронавирусу в Коми.

Обнародована свежая статистика по коронавирусу в Коми.

Фото: из архива "КП"

За сутки в Коми зарегистрировано еще 3 летальных случая от covid-19. Цифры опубликованы на стопкоронавирус.рф.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, число смертей от коронавируса, по состоянию на 21 мая, составляет 946 фактов.

Число заболевших же за сутки увеличилось на 30. Общее количество зараженных стремительно приближается к отметки в 44 тысячи человек и на сегодняшний день составляет 43 833 случая инфицирования.

Выздоровело 42 490 пациентов, говорится на сайте. Это число увеличилось на 24 человека по сравнению с прошедшими 24 часами.

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