Выходные в Коми: по всей республике ожидаются проливные дожди и грозы

Фото: Сергей Фомин

Синоптики обещают, что кратковременные дожди, грозы и порывистый южный ветер будут гулять в выходные, 22 и 23 мая, по всей Республике Коми.

На территории Коми 22 мая ожидается переменная облачность. Кратковременный дождь, местами – гроза, днем в отдельных районах – с ливнем. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывами 16-21 м/с. Температура ночью +11...+16, днем +18...+23°С.

В Сыктывкаре 22 мая будет переменная облачность. Обещают кратковременный дождь днем, ночью – гроза. Ветер ЮЗ 6-11 м/с, днем порывами до 14 м/с. Температура ночью +12...+14, днем +20...+22°С, сообщает Коми ЦГМС.

Аналогичную погоду обещают синоптики и 23 мая. А вот к понедельнику, возможно, дожди начнут отступать.

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