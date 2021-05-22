Потенциальных распространителей ковида выявили в городских автобусах Сыктывкара

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В Сыктывкаре водители и кондукторы автобусов по четырем маршрутам не соблюдают масочный режим. Нарушения были выявлены в пятницу, 21 мая, в ходе очередного рейда.

Специалистами мэрии были проверены автобусы по маршрутам №№ 4, 7, 29, 19, 5, 15, 17, 18, 20, 46. По итогу, персонал автобусов по маршрутам №№ 5, 17, 15 и 20 работает без масок. В остальных автобусах нарушений выявлено не было.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Информация о выявленных нарушениях направлена в городское Управление по делам ГО и ЧС для рассмотрения и принятия решения о передаче материалов в Сыктывкарский городской суд.

Кроме того, в адрес перевозчика направлено требование об устранении нарушений в части неисполнения Указа Главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности» и привлечения водителей к ответственности.

Продолжаются рейды и в торговых точках. За последние три дня специалистами администрации были проинспектированы торговые центры «Дом быта», «Звездный», «Детский мир», ЦУМ, «Радуга», а также в ряд магазинов и заведениям общепита по улицам Первомайской, Карла Маркса, Коммунистической.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Нарушений со стороны работников магазинов выявлено не было, а вот посетители торговых точек не соблюдают масочный режим. С покупателями проведены профилактические беседы об обязательном использовании средств индивидуальной защиты в общественных местах, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ещё три десятка человек заразились коронавирусом (подробности)