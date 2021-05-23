«Снится страшный дядя»: в Воркуте мама избитого взрослым мужчиной 5-летнего сына рассказала свою правду

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В Воркуте во время отдыха на туристической базе «Славянка» 5-летний ребенок получил тяжелые травмы головы и спины. Нет, он не упал с горки и не поскользнулся на льду, его избил взрослый мужчина за то, что мальчик посмел обидеть его сына.

Все произошло еще в марте этого года. Ребятишки играли на горке и в какой-то момент не поделили ледяное сооружение, между ними возник конфликт, и мальчики подрались. Об инциденте бы забилось через пару часов, однако потасовку заметил отец одного из детей и решил проучить обидчика сына. Способ мужчина выбрал жестокий: он со всей силы бросил мальчика об лед, да не один раз.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, у мальчика сотрясение, ЧМТ, ушиб позвонков и сильная психологическая травма. Такой диагноз поставили врачи после того, как мама пострадавшего ребенка отвела его к врачу. О том, что произошло с ее сыном она узнала практически случайно.

В тот день Тамара Черных с пятилетним сыном Пашей поехала на турбазу. Отлучилась всего на час, оставив его под присмотром крёстного. А когда вернулась, мальчик плакал на руках у Ильи Ш. Друзья сказали, что он просто упал, но Тамару насторожил знакомый. В момент, когда она отвернулась, он грубо швырнул Пашу на диван. Вечером того же дня к Тамаре пришел сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних и показал видео, на котором ее ребенка взрослый мужчина бросает об лед, словно он мешок песка.

Внезапно обидчик всё осознал, пришёл извиняться — с подарками и цветами. Тамара рассказала, что не простила и вряд ли сможет это сделать. В суде он признался, что вспылил, потому что Паша ударил его сына и матерился. После инцидента ребёнок стал пугливым, рассказывал про сны о «страшном дяде». Теперь ребенку предстоит пройти не только курс физтерапии, но психологической помощи.

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