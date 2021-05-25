Атлантический циклон принес в Коми дождь со снегом

Фото: Марина Залесская

В начале недели через северные районы на территорию Коми переместился атлантический циклон. Он принес небольшие и умеренные дожди, в крайние северные районы – со снегом. Синоптики предполагают, что похолодание будет кратковременным.

На территории Коми 25 мая будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, в центральных районах – умеренный, ночью местами сильный. В отдельных районах гроза.

Ветер в южных районах западный, юго-западный, в северных районах восточный, северо-восточный, 6-11 м/с. Днем местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура ночью +6...+11, в отдельных северных районах -2...+3, днем в северных районах +4...+9, в центральных районах +10...+15, на юге +15...+20°С.

В Сыктывкаре 25 мая будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Температура ночью +9...+11, днем +15...+17°С, сообщает Коми ЦГМС.

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