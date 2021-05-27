Арктический воздух атаковал территорию Коми

Фото: Сергей Анисимов

Вслед за атлантическим циклоном в Коми распространился арктический воздух. Похолодало. Но дожди, как и обещали синоптики, постепенно прекращаются.

На территории Коми 27 мая будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...+4, местами до -5, днем +9...+14, на крайнем северо-востоке +2...+7°С.

В Сыктывкаре 27 мая будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 4-9 м/с. Температура ночью 0...+2, днем +10...+12°С., сообщает Коми ЦГМС.

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