На территорию Коми постепенно возвращается теплая погода

Фото: Марина Залесская

На территории Коми 28 мая будет облачно с прояснениями. На западе и юге: республике ночью и днем выпадут небольшие осадки. На остальной территории: ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью переменный до 5 м/с, днем южной четверти 2-7 м/с, местами 6-11 м/с.

Температура ночью -2...+3, в отдельных юго-западных районах +4...+9, днем на юге +12...+17, на юго-западе при прояснении до +23, на севере +8...+13°С.

В Сыктывкаре 28 мая будет облачно с прояснениями, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью +5...+7, днем +17...+19°С, сообщает Коми ЦГМС.

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