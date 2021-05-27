«Работаем круглосуточно»: в Воркуте в разгаре уборка снега

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В период гололедицы на дороги Воркуты высыпают порядка 2,5 тыс. куб. м. противогололедных материалов песчано-гравийной смеси и шлака, поэтому на сегодняшний день уборка зимнего смета в муниципалитете в самом разгаре.

Улично-дорожную сеть Воркуты убирают в усиленном режиме, но работы еще много. Ежедневно на улицы и дороги города для их уборки выводится до девяти единиц техники МБУ «Специализированое дорожное управление» поливомоечные машины, дорожные пылесосы, подметально-уборочные машины, грейдеры и самосвалы.

Работы проводятся круглосуточно, и до конца июня они будут идти в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Дорожные рабочие и спецтехника собирают с дорожного полотна проезжей части и тротуаров шлак, оставшийся после зимней подсыпки, наслоения грязи и мусор.

Мероприятия по поддержанию чистоты на улично-дорожной сети продолжатся и после основной уборки и продлятся до наступления отрицательных температур.

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