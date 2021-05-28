Ижемцы представят уникальную архитектуру своего края в макетах

Фото: admizhma.ru

До 14 июня все мастера прикладного искусства, люди с творческим мышлением могут принять участие в районном конкурсе «Ижемская архитектура». Конкурс организован Ижемским историко-краеведческим музеем совместно с Управлением образования и посвящен 100-летию Республики Коми.

«Наш край во все времена славился своей уникальной архитектурой. Искусно срубленные монументальные «пятистенки» и «шестистенки», белокаменные и деревянные храмы с золотыми куполами возвышаются в селах района и создают неповторимый, особенный стиль. Главная цель нашего конкурса – запечатлеть объекты традиционной архитектуры путем создания макетов», – говорит директор учреждения Екатерина Хозяинова.

От участников конкурса сотрудники музея ждут макеты памятников архитектуры, типовых жилых построек и других строений, характерных для Ижемского края. Выполнить их можно в любой технике, из любого материала. Возраст участников – от 12 лет, принимаются и коллективные работы. Высота макета – до 25 см, ширина и длина – соответственно пропорциям.

В музей поступили первые работы: Галина Чупрова из Сизябска смастерила макет чума коми-ижемцев, а мастер из Гама Владимир Рочев изготовил деревянную модель мельницы.

Ижемский музей приглашает всех мастеров и творцов поддержать конкурс, запечатлеть уникальную ижемскую архитектуру. Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

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