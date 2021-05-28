Соблюдение масочного режима в Коми будет контролировать полиция и МЧС

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По решения республиканского оперштаба в Коми возобновлено проведение рейдов по соблюдению масочного режима в местах торговли, общественного питания и транспорта.

27 мая министр юстиции Коми Алексей Осташов провел инструктаж с сотрудниками полиции, МЧС и представителями органов власти Коми, которые проверяют нахождение граждан в торговых центрах без средств индивидуальной защиты и напоминают об ответственности в виде штрафа за несоблюдение установленных норм.

«Учитывая, что многие носители коронавируса болеют бессимптомно, они представляют реальную угрозу заражения для окружающих, даже не подозревая об этом. Ношение маски значительно повышает шансы не заболеть», – подчеркнул министр.

На граждан, которые принципиально отказываются соблюдать масочный режим, оформляется протокол об административном правонарушении.

Рейдовые мероприятия в столице Коми продолжатся. Напоминаем, в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ размер административного штрафа для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

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