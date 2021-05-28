В Коми вновь введен жесткий особый режим

Фото: архив КП

В населённых пунктах Коми вводится особый противопожарный режим. Постановление правительства РК от 27 мая подписано в связи с предстоящими изменениями и установлением положительных климатических температур на территории республики.

Особый противопожарный режим начнёт действовать с 27 мая в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Печоре, Ижемском, Княжпогостском, Койгородском, Корткеросском, Прилузском, Сосногорском, Сыктывдинском, Сысольском, Троицко-Печорском, Удорском, Усть-Вымском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах; с 7 июня – в Усинске, Инте и Воркуте.

На период действия особого противопожарного режима повсеместно на территории республики запрещается проведение огневых работ, за исключением аварийно-восстановительных.

Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность в виде штрафов по ст. 20.4 КоАП.

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