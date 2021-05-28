За сутки в Коми никто не погиб от коронавируса

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По ситуации на 28 мая в России 9 252 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 32 новых случая, сообщают на сайте стопкоронавирус.рф. Сейчас в республике 44 045 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Скончались от инфекции всего на данный момент 966 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки.

Выздоровели от вируса 42 662 человек, за сутки выписались 30 человек .

Напомним, с 27 мая по решения республиканского оперштаба в Коми возобновлено проведение рейдов по соблюдению масочного режима в местах торговли, общественного питания и транспорта.

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