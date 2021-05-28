Росприроднадзор опроверг информацию о новой утечке нефти в Республике Коми

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опровергла информацию о возникновении нового случая утечки нефти в Республике Коми после инцидента 11 мая, сообщает lenta.ru.

«Абсолютно точно сейчас из этого места ничего не течет, там остановлена добыча из 17 скважин. Нефтеотдача может быть из земли. Что подтекает из самой трубы, я очень сильно сомневаюсь», — заявила Светлана Родионова.

Глава ведомства подтвердила, что завершение восстановительных работ находится на контроле Росприроднадзора.

«Мы не пропустим ни одного нарушения, но придумывать их там, где их нет, тоже, естественно, не будем», — отметила Родионова.

Предприятие «ЛУКОЙЛ-Коми» накануне сообщило о «грифонных проявлениях» на Усинском месторождении — заметили на поверхности земли горную породу из песка, глины, торфа, воды для поддержания пластового давления. Специалисты подчеркнули, что это природное явление, которое не представляет опасности для окружающей среды.

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