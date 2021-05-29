Тепло с юга задержалось по дороге в Коми

Фото: Марина Залесская

Тепло постепенно возвращается в Коми после резкого похолодания из-за арктического воздуха, накрывшего территорию республики на неделе. Но процесс не быстрый. Еще возможны ночные заморозки, предупреждают синоптики.

На территории Коми 29 мая будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой, на северо-востоке – умеренный дождь. Ветер южный, с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, днем на северо-востоке местами порывами 15-18 м/с.

Температура ночью +3...+8, на крайнем юге +7...+12, днем +8...+13, местами +15...+20°С.

В Сыктывкаре 29 мая будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +16...+18°С., сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работаем круглосуточно»: в Воркуте в разгаре уборка снега (подробности)