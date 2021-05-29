Синоптики рассказали, когда в Коми вернется тепло

Фото: Галина Созонова

Синоптики рассказали, какая погода будет в Коми на неделе. Есть хорошие новости: тепло вернется уже скоро, осталось подождать всего несколько дней. Правда, это не касается северо-востока республики: там продолжает царить суровая весна.

С 31 мая по 4 июня основная территория республики будет находиться под влиянием скандинавского антициклона.

Фон атмосферного давления прогнозируется повышенным. Существенных осадков не ожидается.

В начале недели ещё повсеместно сохранятся ночные заморозки 0...-3С, днём температура составит +9...+14С. В дальнейшем температурный фон будет повышаться и, во второй половине недели ночи потеплеют до +7...+12С, а дневной прогрев увеличится до +22...+27С.

Заметно отличаться погода будет в крайних северо-восточных районах, где ожидается влияние северо-западных циклонов. Здесь будет преобладать облачная погода с небольшими осадками в виде снега и дождя, порывистым ветром. Температура воздуха в течение суток составит -1...+4С, сообщает Коми ЦГМС.

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