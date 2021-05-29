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Общество29 мая 2021 16:00

«Я паркуюсь как министр»: высокопоставленный чиновник Коми опозорился на всю страну

Он трусцой покидал место нарушения
Источник:kp.ru
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Министр природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов попал на видео, которое разлетелось по всем соцсетям.

Министр природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов попал на видео, которое разлетелось по всем соцсетям.

Министр природных ресурсов Коми Алексей Кузнецов попал на видео, которое разлетелось по всем соцсетям. Еще бы! Не каждый день увидишь, как высокопоставленный чиновник трусцой убегает с места позора.

Инспекторы ДПС собирались эвакуировать ведомственный автомобиль, припаркованный в зоне действия знака «Остановка запрещена». На фото видно, что машина уже поднята на стреле. Однако из здания Минпрома в Сыктывкаре выскочил чиновник и успел остановить процесс.

Момент, когда Алексей Кузнецов уже выходит из машины ГИБДД, и запечатлели на видео. Министр же, увидев, что попал в объектив, трусцой устремился обратно в здание. При этом он бережно прижимал к боку министерский портфель, словно прикрывал его от нацеленной на него камеры.

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