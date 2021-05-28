«Лично знакомо»: в Госсовете Коми жаловались на проблемы со штрафстоянками

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Проблему нехватки штрафстоянок и высокой стоимости эвакуации транспорта рассмотрели 27 мая на заседании президиума Госсовета Коми. Депутаты поделились и личным опытом.

В 2020 году в Коми на 9,3% возросло количество ДТП, число погибших увеличилось на 50%, а «пьяная» аварийность – на треть, рассказал руководитель Госавтоинспекции РК Андрей Перловас.

В 2021 году негативные показатели все же удалось обуздать. Немалую роль в этом сыграла возможность задержать транспортное средство – то есть отправить его на штрафстоянку. Для этого органы внутренних дел заключают соглашения с компаниями или индивидуальными предпринимателями, а расходы оплачивает нарушитель. Так, эвакуация стоит 5903 рубля, еще 119 рублей придется заплатить за каждый километр транспортировки и 44,5 рубля за час хранения, сообщают на сайте Госсовета Коми.

Однако, в Коми в трех районах – Сыктывдинском, Усть-Вымском и Княжпогостском – нет специализированных стоянок для задержанного транспорта. Машины нарушителей везут в Сыктывкар. Как рассказала глава района Галина Плетцер, стоянка не работает с 2017 года из-за нерентабельности. В год в районе эвакуируют всего 26 машин, это не позволяет покрыть затраты. Решить проблему планируют в 2022 году за счет привлечения средств в рамках проекта «Народный бюджет».

Как отметил председатель Комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета КомиИлья Семяшкин, основная финансовая нагрузка по организации стоянок ложится на муниципалитеты, однако эти полномочия в законодательстве четко не прописаны.

«Дело в том, что полномочия по создания специализированных стоянок не отнесены ни к компетенции федеральных органов власти, ни к компетенции органов власти Республики Коми, поэтому передать их на муниципальный уровень или предоставить субвенции из республиканского бюджета на компенсацию расходов нельзя», – пояснил Илья Семяшкин.

По мнению депутатов Госсовета, которые поделились в том числе и личным опытом взаимодействия со службой эвакуации, тарифы на перевозку авто являются чересчур высокими. Аналогичная услуга у частных предпринимателей стоит не больше 2000 рублей. А забрать машину со штрафстоянки можно только после полной оплаты.

Как отметил генеральный директор фирмы, которая занимается эвакуацией в Сыктывкаре, Андрей Малафеевский, частники в большинстве своем не платят налоги и используют другие типы эвакуаторов, эксплуатация которых стоит дешевле. Кроме того, большую часть автомобилей изымают у пьяных водителей, которые не спешат забирать их со штрафстоянки, что также приводит к дополнительным расходам.

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