Невероятная история грехопадения бывшего сотрудника «Дорожного контроля» Коми

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Эта невероятная история произошла в Ухте. Человек, который брал взятки на миллионы, скатился до того, что стал продавать наркотики за еду.

Жил-был сотрудник государственного казенного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль» 1986 года рождения. Брал взятки, да немалые (ч. 3 ст. 290 УК РФ). За что по приговору Ухтинского городского суда от 31 марта 2017года отправился за решетку. Отсидел положенный срок. Но остался должен государству – штраф в размере 1 962 032 рублей 96 копеек. Что, собственно, и говорит о размере взяток.

И вот 27 мая он вновь попал на скамью подсудимых Ухтинского городского суда. На этот раз за то, что дважды совершил незаконный сбыт наркотических средств, а также незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере

В январе 2021 года 35-летний мужчина сбыл двум своим знакомым в разные дни наркотическое средство, получив в первом случае в качестве вознаграждения – игрушку и 3 плитки шоколада, во втором – 1 500 рублей. Также он хранил для личного потребления наркотическое средство в значительном размере.

Обстоятельствами, смягчающими наказание по каждому преступлению, суд признал активное способствование расследованию преступлений, наличие у подсудимого малолетнего ребенка, раскаяние в содеянном; полное признание вины.

Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив преступлений, который признан опасным по двум составам преступлений.

Ему окончательно назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговором суда конфискованы сотовый телефон осужденного и изъятые у него 1 500 рублей. Выплата штрафа при этом полностью присоединена к назначенному наказанию. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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