Жителя Коми сурово наказали за повторное антиковидных правил

Фото: архив КП

Ижемский районный суд назначил местному жителю штраф 7500 рублей за повторное невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории.

Первый раз житель села Ижма 10 мая 2020 года был привлечен к административной ответственности за то, что без причин и острой необходимости покинул место жительства, тем самым нарушил п. 20 Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16. (А вы еще помните про времена самоизоляции?)

16 апреля 2021 года в 18 часов 15 минут ижемец повторно совершил административное правонарушение. Он находился в общественном месте, в магазине «Бонус» села Ижма без средств индивидуальной защиты (средств защиты органов дыхания (маски и иные подобные средства, перчаток).

При этом судом с учетом признания вины и имущественного положения привлекаемого к административной ответственности лица, отсутствия постоянного источника дохода, ему назначено наказание менее минимального размера,.

Постановление суда не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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