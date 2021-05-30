Республике Коми поселилась в метро Москвы

«Это один из самых ярких запусков тематических поездов за всю историю московского метро». Фото: rkomi.ru

30 мая в депо «Измайлово» состоялся торжественный запуск брендированного поезда «Коми-100» на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена. Мероприятие прошло в рамах Дней Коми в Москве, посвященных 100-летию образования субъекта.

Фото: rkomi.ru

Участников презентации встретил Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми им. Виктора Морозова «Асъя кыа» (Утренняя заря), исполнив композиции из золотого фонда коллектива.

Фото: rkomi.ru

Открыл торжественное мероприятие Владимир Уйба. Глава республики поблагодарил москвичей за поддержку ключевого культурно-имиджевого проекта в год векового юбилея северного региона.

Фото: rkomi.ru

«Самая красивая гора Приполярного Урала – Манарага, одно из семи чудес России - столбы выветривания на плато Маньпупунёр, край старообрядцев Усть-Цильма – уверен, те, кто узнают об этих поистине уникальных местах нашего края, захотят к нам приехать и увидеть всё своими глазами. Гостеприимная Республика Коми ждет вас. Добро пожаловать!», – поприветствовал гостей Владимир Уйба.

Фото: rkomi.ru

Заместитель начальника метрополитена Юлия Темникова отметила, что это самая яркая презентация вагонов метро за всю историю.

«Это один из самых ярких запусков тематических поездов за всю историю московского метро» – состав получился красочным, ярким, как вкусная ягода – клюква, которая на нём изображена. Он будет ходить по Арбатско-Покровской линии до октября этого года. Уверена, что пассажиры будут наслаждаться поездкой в этом замечательном поезде в честь 100-летия Республики Коми» – сказала Юлия Темникова.

Фото: rkomi.ru

По словам организаторов, в дизайне вагонов они постарались передать энергию северной земли. Графические элементы и орнамент содержат в себе культурный код. На протяжении полугода миллионы пассажиров – жителей и гостей столицы смогут узнать все самое интересное о Республике Коми.

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