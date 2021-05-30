В Санкт-Петербурге пройдут Дни Республики Коми

Фото: Сергей Терентьев

Со 1 по 7 июня в культурной столице России состоится масштабный проект «Дни Республики Коми в Санкт-Петербурге», посвященный празднованию 100-летия северного региона.

Ознаменует его старт выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 2 июня. В этот же день пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу «Родина-мать» и памятным доскам Республики Коми.

Но уже 1 июня для зрителей будут открыты две выставки. На Малой Садовой будет представлена фотовыставка «Природа. Традиции. Люди», которая покажет зрителям неповторимую красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре. Выставка будет работать до 30 июня включительно. Напомним, фотопроект первым начал еще в 2020 году серию масштабных мероприятий, посвященных вековому юбилею Республики Коми. За 10 месяцев выставка побывала в 65 регионах страны.

А в Государственном музее истории Санкт-Петербурга откроется выставка «Сверхзадача – выжить», посвященная созданию самого северного театра в мире – Воркутинского музыкально-драматического театра им. Б.А. Мордвинова.

Со 2 по 6 июня на лучших сценических площадках Санкт-Петербурга выступят ведущие профессиональные творческие коллективы республики. Завершится культурный интенсив 7 июня на сцене Михайловского тетра грандиозным гала-концертом мастеров искусств.

Культурно-имиджевым проектом 100-летия станет презентация арт-объекта «Прялка». Его главная особенность – традиционная верхневычегодская роспись, символизирующая связь между зырянской землей и основоположником абстракционизма Василием Кандинским.

Еще одним имиджевым событием станет запуск брендированного автобуса, следующего по центральному маршруту города на Неве – №6. На протяжении трех месяцев пассажиры – жители и гости Санкт-Петербурга – смогут узнать все самое интересное о Республике Коми, сообщает пресс-служба главы РК

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