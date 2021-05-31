Педагоги Коми порадовали выпускников крутым видеороликом

Фото: скриншот с видеоролика

Учителя сыктывкарской школы №18 сняли необычное видеопоздравление для своих выпускников. Напомним, что формат видеопоздравлений стал уже традиционным – ролики выходят с 2017 года, учителя школы вместе с уже директором Олей Ко уже успели прославиться на всю Россию.

Педагоги с 2017 года снимают юмористические видеопоздравления для выпускников. Неизменно учителя делали пародии на самые трендовые видео Интернет-пространства. Ранее ведущей была директор Ольга Мартакова. Образ блогера Оли Ко сделал её популярной на федеральном уровне. Особенно стали известными клипы-пародии на песни «Между нами тает лёд» и «Цвет настроения синий».

В этом году педагоги познали TikTok тренды, только вместо Оли Ко были педагоги выпускников.

В выпускной ролик попали поющие «Macarena», «Фантазёр», «It’s my life», «Ты горишь как огонь» детские фото учителей, лайфхаки по прохождению турникетов, созерцательно-поэтические прогулки на природе в стиле маэстро Понасенкова, трендовые танцы современной соцсети. В ролик попали «ожившие» Николай Гоголь и Александр Пушкин, которые в диалоге «исполняют» песню про коронавирус, выходы состава педагогов из учительской в стиле фильма «Бригада» на разрешение конфликтов, а также выпустили титориал «Как правильно носить маску в пандемию».

Ролик уже набрал 270 лайков.

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