Снег и заморозки обрушились на Коми в первый летний день

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Территория Коми находится под влиянием скандинавского антициклона. МЧС предупреждает, что 1 и 2 июня на территории республики ожидаются заморозки по ночам. Синоптики добавляют: в отдельных районах ожидается снег.

1 июня в северных районах Коми будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, на крайнем севере – со снегом. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-18 м/с. Температура ночью и днем +3...+8°С.

В южных районах Коми переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +1...+6, местами заморозки 0...-2, днем +11...+16°С.

В Сыктывкаре 1 июня будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, ночью 1-6 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +13...+15°С, сообщает Коми ЦГМС.

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