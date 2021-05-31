Штормовое предупреждение от МЧС: в Коми грядут заморозки

Фото: архив КП
Центр по гидрометеорологии Коми предупреждает: в ближайшие дни на территории республики ожидается резкое похолодание по ночам. Температура упадет до 0…-2 градусов.
В ночь на 1 июня заморозки ожидаются местами в южных районах Коми, в ночь на 2 июня — местами по республике.
Возможны риски возникновения ЧС и происшествий:
повреждение сельхоз культур и насаждений;
увеличение количества возгораний в связи с нарушениями в работе электроэнергетических систем и неосторожным обращением с огнем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики рассказали, когда в Коми вернется тепло (подробности)