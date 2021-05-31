Штормовое предупреждение от МЧС: в Коми грядут заморозки

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Центр по гидрометеорологии Коми предупреждает: в ближайшие дни на территории республики ожидается резкое похолодание по ночам. Температура упадет до 0…-2 градусов.

В ночь на 1 июня заморозки ожидаются местами в южных районах Коми, в ночь на 2 июня — местами по республике.

Возможны риски возникновения ЧС и происшествий:

повреждение сельхоз культур и насаждений;

увеличение количества возгораний в связи с нарушениями в работе электроэнергетических систем и неосторожным обращением с огнем.

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